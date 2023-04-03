В 2023 году в Йошкар-Оле отремонтируют спортивный центр «Азимут»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Йошкар-Оле отремонтируют детско-юношеский центр «Азимут», об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В этом году спортивное учреждение празднует День Рождения – ему исполняется 30 лет. В юбилейный год «Азимута» было решено сделать ремонт. Работы запланированы масштабные – замена дверей и окон, обновление отделки стен и пола. В центре установят новую сантехнику и заменят электропроводку. Кроме того, в планах имеется ремонт крыльца и фасада здания.

В мэрии отмечают 30-летние заслуги «Азимута» - в спортивном центре Йошкар-Олы помогают детям становиться крепче и сильнее, а также способствуют их гармоничному развитию.

Призывники, имеющие высшее или средне-специальное образование, могут заменить военную службу по призыву на военную службу по контракту, отмечают в военкомате.

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