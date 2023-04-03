Более 200 призывников из Нижнекамска отправятся на срочную службу в апреле-июле 2023

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Нижнекамского района во время весенней призывной кампании планируется отправить в армию около 200 молодых ребят. Об этом заявил военный комиссар муниципалитета Газинур Ситдиков.

1 апреля во всех регионах России стартовал весенний призыв, продлится кампания вплоть до 15 июля. Срочную службу призывники из Нижнекамска будут проходить в воинских частях на территории страны. В основном – в Центральном военном округе. По словам главы Нижнекамского муниципального района Рамиля Муллина, солдаты-срочники к участию в СВО привлекаться не будут.

Призывники, имеющие высшее или средне-специальное образование, могут заменить военную службу по призыву на военную службу по контракту, отмечают в военкомате.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram