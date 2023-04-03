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НовостиОбщество3 апреля 2023 16:33

Казань снова стала одним из самых комфортных городов-миллионников России

Минстрой РФ составил рейтинг благоприятных для проживания городов
Марина ДОЛГОВА

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Казань в очередной раз признали одной из самых комфортных среди городов-миллионников России. Это следует из индекса качества городской среды, обнародованном накануне.

Согласно информации, предоставленной Минстроем РФ, из 360 максимальных баллов столица Татарстана набрала 216. Это позволило городу занять третью позицию рейтинга.

Обойти Казань среди крупнейших городов получилось только у Москвы с 299 баллами и Санкт-Петербурга с 264, соответственно. Четвертую и пятую позиции рейтинга заняли Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Индекс качества городской среды среди субъектов страны рассчитывается Минстроем на ежегодной основе исходя из информации, предоставляемой различными ведомствами и структурами власти. Отмечается, что с годами качество городской среды в городах России улучшается.

Прирост среднего индекса по отношению к 2019 году составляет 13,6%, подчеркивают в Минстрое РФ.

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