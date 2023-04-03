В Казани впервые на аукционе разыграют размещение кафе на территории Голубых озер

ФОТО: kzn.ru

В ближайшее время в Казани проведут аукцион на размещение кафе на Голубых озерах и в излюбленном горожанами парке, расположенном в ЖК «Салават Купере», сообщают в пресс-службе администрации города.

В мэрии отмечают, эти территории для размещения точек общепита разыгрываются на аукционе впервые. И на сегодняшний день на торгах представлено 15 точек – остальные объекты были разыграны два года назад, в 2021-м, сразу на 3 летних сезона.

Аукцион на размещение кафе на Голубых озерах будет опубликован со дня на день.

"Помещение уже готово, предпринимателю нужно соблюсти условия технического задания и оформить павильон в соответствии с концепцией территории. За всеми процедурами можно следить на площадке sale.zakazrf.ru", - подчеркнули в мэрии Казани.

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