Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 15:49

В Казани впервые на аукционе разыграют размещение кафе на территории Голубых озер

Общепиты в парке Салават Купере также выставлены на торги
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

В ближайшее время в Казани проведут аукцион на размещение кафе на Голубых озерах и в излюбленном горожанами парке, расположенном в ЖК «Салават Купере», сообщают в пресс-службе администрации города.

В мэрии отмечают, эти территории для размещения точек общепита разыгрываются на аукционе впервые. И на сегодняшний день на торгах представлено 15 точек – остальные объекты были разыграны два года назад, в 2021-м, сразу на 3 летних сезона.

Аукцион на размещение кафе на Голубых озерах будет опубликован со дня на день.

"Помещение уже готово, предпринимателю нужно соблюсти условия технического задания и оформить павильон в соответствии с концепцией территории. За всеми процедурами можно следить на площадке sale.zakazrf.ru", - подчеркнули в мэрии Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram