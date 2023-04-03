В Татарстане под суд пойдёт полицейский за обман с компенсацией за жильё

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани будут судить полицейского за обман с компенсацией за жильё, об этом рассказали в республиканском следственном комитете. Недобросовестному сотруднику вменяется мошенничество при получении выплат.

По версии следствия, 47-летний командир отдельной роты ППС полиции Казанского линейного управления на транспорте в 2019 году представил фиктивную информацию в жилищно-бытовую комиссию Управления, чтобы ему выплатили полагающуюся по закону компенсацию за наем жилья.

Однако мошеннические действия он не смог довести до конца - руководство полицейского увидело обман и тут же пресекло его. Сам полицейский вину и причастность к преступлению отрицает. Расследование дела на сегодняшний день завершено.

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