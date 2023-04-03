В Татарстане 24 хоккеистам три месяца не выплачивали зарплату в размере 2,7 миллиона рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 хоккеистам из Татарстана задолжали зарплату в сумме 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры. Речь идёт о выплатах заработной платы спортсменам за три месяца - с ноября 2022 года по январь 2023-го. А точнее, о ее выплатах.

Нарушение трудового законодательства со стороны ООО «Единая Хоккейная Лига» обнаружили прокуроры Вахитовского района Казани. По их требованию в отношении директора «ЕХЛ» возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют статью 145 УК РФ «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных выплат».

Расследование дела хоккеистов находится на контроле районной прокуратуры, отметили в пресс-службе ведомства.

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