Казанский аэропорт с начала года обслужил миллион пассажиров

Такое количество пассажиров было зафиксировано в середине мая 2019 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Казанский аэропорт с начала 2023 года обслужил миллион пассажиров. Этот рекорд был достигнут 1 апреля, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По сравнению с прошлым годом объем перевозок на внутренних и на международных рейсах вырос на 47%. Это связано с расширением маршрутной сети и привлечением новых зарубежных авиаперевозчиков. Также увеличился пассажиропоток по ранее обслуживаемым направлениям.

Отметим, такое количество пассажиров было зафиксировано в середине мая 2019 года. А за 2022 год казанский аэропорт обслужил четыре миллиона пассажиров. Внутри России чаще всего жители совершали полеты в Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Калининград и Сочи.

Напомним, ранее мы опубликовали расписание самолетов из аэропорта "Казань" на летний сезон 2023.

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