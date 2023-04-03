Рефат Катипов стал начальником Управления уголовного розыска МВД Татарстана

В 1994 году Рефат Катипов начал свою карьеру в органах внутренних дел. Фото: МВД по Татарстану

Полковник полиции Рефат Катипов стал новым начальником Управления уголовного розыска МВД Татарстана. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по региону Артем Хохорин, сообщает пресс-служба ведомства.

В 1994 году Катипов начал свою карьеру в органах внутренних дел. Тогда он был назначен оперуполномоченным отдела уголовного розыска Ленинского РУВД по Казани. С 2013 года возглавил отдел по раскрытию грабежей и разбойных нападений в Управлении уголовного розыска МВД региона.

Катипов награжден государственной наградой России «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе». А в 2019 году ему присвоили звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики Татарстан»

Напомним, новым замначальником полиции Татарстана назначен Ильгиз Хамитов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram