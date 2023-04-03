Директор института законодательства награждена орденом «За заслуги перед Отечеством»

Указ подписал президент России Владимир Путин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе уточняется, что Хабриева отмечена за существенный вклад в развитие юридической науки и совершенствование российского законодательства.

Талия Хабриева родилась в Казани. В 1980 году с отличием окончила юридический факультет КГУ им. Ульянова-Ленина В 1992 году ею было получено ученое звание доцента кафедры государственного и международного права. Кроме этого, Хабриева – член попечительского совета КФУ.

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