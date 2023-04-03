Преимущественно погода будет сухой и очень теплой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозу погоды на неделю от Гидрометцентра Татарстана, 3 апреля в Казани и на территории республики сохранится теплая погода без осадков. Температура будет варьироваться от +11 до +16 градусов.

Во вторник, 4 апреля, будет сухая и очень теплая погода. Ночью столбики покажут от −1 до +4 градусов, днем и вовсе воздух прогреется до +20 градусов. В следующие сутки, 5 числа, в ночное время будет от 0 до +5 градусов, в дневное — также от +15 до +20 градусов. В большинстве районов Татарстана прогнозируется дождь.

В четверг, 6 апреля, небольшой дождь пройдет местами. Ночью температура составит от 0 до +5, днем будет не выше 7-12 градусов тепла.

К концу недели, 7 и 8 апреля, будет без существенных осадков. В ночные часы будет от −2 до +3 градусов, в дневные — без изменений.

Ранее синоптики сообщали, что в Татарстане начало апреля прогнозируется теплым.

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