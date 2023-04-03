Молодая мама из Курганской области приехала в Челны удалять устройство для тромбов

Рентгенхирург БСМП владеет техникой удаления кава-фильтров самой высокой категории сложности

Мария обратилась к медикам через месяц после родов. На поздних сроках беременности ей установили устройство для улавливания тромбов в нижней полой вене, так называемый кава-фильтр. Это было необходимо, что обезопасить женщину перед кесаревым сечением из-за тромба в ноге, который мог оторваться во время операции. Когда роды благополучно прошли, кава-фильтр необходимо было удалить.

- Была попытка удалить его в областной больнице родного города. Процедура была болезненной, попытка не удалась. Мы начали писать во все центры, узнавать, где его можно удалить. В соцсетях мы нашли Марата Равилевича. Все бросили и очень быстро приехали, - рассказала Мария.

Речь о Марате Шарафутдинове, это рентгенхирург БСМП, который владеет техникой удаления кава-фильтров самой высокой категории сложности. Процедура прошла благополучно.

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