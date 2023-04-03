В период режима запрещается поджигать сухую траву.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С 10 апреля в Чувашии вводится особый противопожарный режим. Он продлится в республике до особого распоряжения. Во время режима запрещается:
- разводить костры, сжигать мусор в лесах и на прилегающих к ним территориях;
- готовить пищу на углях;
- выжигать сухую траву на земельных участках возле лесных массивов, защитных озеленительных насаждений, а также сельскохозяйственных земель;
- посещать леса при IV и V классах пожарной опасности в зависимости от погодных условий.
Контролировать соблюдение режима будут мобильные группы патрулирования самых пожароопасных лесных участков, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.
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