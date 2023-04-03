Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 13:14

С 10 апреля в Чувашии вводится особый противопожарный режим

Он продлится в республике до особого распоряжения
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В период режима запрещается поджигать сухую траву.

В период режима запрещается поджигать сухую траву.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 10 апреля в Чувашии вводится особый противопожарный режим. Он продлится в республике до особого распоряжения. Во время режима запрещается:

- разводить костры, сжигать мусор в лесах и на прилегающих к ним территориях;

- готовить пищу на углях;

- выжигать сухую траву на земельных участках возле лесных массивов, защитных озеленительных насаждений, а также сельскохозяйственных земель;

- посещать леса при IV и V классах пожарной опасности в зависимости от погодных условий.

Контролировать соблюдение режима будут мобильные группы патрулирования самых пожароопасных лесных участков, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram