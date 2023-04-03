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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 12:04

В Татарстане возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты хоккеистам «ЕХЛ»

Речь идет о сумме свыше 2,7 миллиона рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Нарушение выявила прокуратура Вахитовского района Казани.

Нарушение выявила прокуратура Вахитовского района Казани.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила нарушение о невыплате зарплаты хоккеистам «Единой Хоккейной Лиги». Речь идет о сумме свыше 2,7 миллиона рублей.

В отношении директора ООО «Единая Хоккейная Лига» возбудили уголовное дело за полную невыплату свыше двух месяцев зарплаты и других выплаты. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что Данис Зарипов в последний раз вышел на лед как хоккеист и проиграл.

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