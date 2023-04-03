В Нижнекамске загорелась колокольня храма преподобного Романа Сладкопевца

На место происшествия выехал и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Фото: мэр Нижнекамска

В понедельник, 3 апреля, в Нижнекамске загорелась бревенчатая колокольня храма преподобного Романа Сладкопевца на улице Вокзальной. Ее площадь составляет 15 квадратных метров.

В 11.43 на территорию храма прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Спустя 5 минут им удалось локализовать пожар, а через 10 - ликвидировать возгорание. К тушению пожара были привлечены 32 человека и 9 единиц техники.

На место происшествия выехал и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. По его словам, причин считать, что это чей-то злой умысел на данный момент не имеется. Пожарные смогли своевременно потушить огонь, благодаря чему храм не пострадал.

Обошлось без пострадавших, причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане сроки введения особого противопожарного режима перенесли на 17 апреля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram