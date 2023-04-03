В Йошкар-Оле 15-летний подросток сбил на машине девочку-велосипедистку

В результате столкновения пострадавшую госпитализировали в больницу. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл

Вечером 2 апреля во дворе дома №32 по улице Йывана Кырли в Йошкар-Оле произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних.

По предварительным данным, 15-летний подросток без прав, находясь за рулем ВАЗ-2114, сбил 12-летнюю девочку на велосипеде. В результате столкновения пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл.

Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. При этом оценивать будут не только действия велосипедистки и 15-летнего водителя, но и их родителей за недостаточный контроль своих детей.

Напомним, ранее в Татарстане психически нездоровый водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде.

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