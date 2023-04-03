В Татарстане с 1 апреля стартовал эксперимент по маркировке пива

Маркировать пивные напитки в «кегах» начали по всей России с 1 апреля 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 апреля в Татарстане стартовал эксперимент по маркировке пива, сидра и медовухи в таре «кега» (металлическая емкость). Это позволит подтверждать подлинность напитков и противодействовать незаконному производству и обороту такой продукции в республике. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, эксперимент позволит обеспечить прослеживаемость движения пива и слабоалкогольных напитков в информационной системе мониторинга. Немаловажной целью является и разработка предложений о внесении изменений в законодательство России.

Отметим, маркировать пивные напитки в «кегах» начали по всей России с 1 апреля 2023 года. А обязательную маркировку подобных напитков будут внедрять в стране поэтапно.

Напомним, в Татарстане предложили запретить продажу алкоголя на территории жилых комплексов.

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