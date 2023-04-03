В Казани для семей мобилизованных горожан проведут специальную горячую линию

Свои вопросы по телефону можно задать 3 апреля с 13.00 до 18.00. Фото: Татьяна Коркина

В этот понедельник, 3 апреля, в Казни проведут специальную «горячую линию», для мобилизованных горожан и их семей.

Так, со своими вопросами, а также за всеми необходимыми консультациями с 13.00 до 18.00 можно обратиться по телефонам: +7(843)558-74-18, +7(919)622-59-56.

Если члены семей мобилизованных казанцев не успеют получить ответы, то 5 апреля для них организуют прием Общественной палате Татарстана (улица Батурина, 7). Начало в 16.00.

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