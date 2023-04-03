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НовостиОбщество3 апреля 2023 9:43

День памяти на кладбищах Набережных Челнов пройдет 29 апреля

К назначенной дате власти города устроят там уборку
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Полную уборку городских кладбищ планируют завершить к 9 мая.

Полную уборку городских кладбищ планируют завершить к 9 мая.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Традиционный День памяти на кладбищах Набережных Челнов пройдет 29 апреля (суббота). К этой дате власти города проследят за их очисткой. Там обрежут деревья и кусты, соберут и вывезут весь мусор.

При этом в первую очередь в порядок приведут памятники и мемориалы в парках. Проведут ремонт, очистят газоны и организуют цветочные клумбы.

- Для очистки кладбищ администрациям нужно привлечь организации и местных жителей, - отметил зам руководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

Горожанам предоставят лопаты и грабли, также будут организованы контейнеры под собранный мусор.

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