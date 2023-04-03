В Казани объявили 15 аукционов на размещение торговых объектов в общественных пространствах

По словам Латыповой, большую часть точек разыграли в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани объявили 15 аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов в парках и скверах города. Об этом на деловом понедельнике рассказала руководитель Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова.

Речь идет об объектах спортивных товаров на территории входной группы лесопарка «Дубрава» и парка у ЖК «Салават Купере». Также это нестационарные кафе на бульваре на улице Фучика, вейк-парк на озере Лебяжье, торговые точки с прохладительными напитками в парке «Крылья Советов» и на бульваре «Фестивальный». В скором времени проведут торги на размещение кафе на территории Голубых озер.

Как уточнила Латыпова, основную часть точек разыграли в 2021 году сразу на три года. Это сделали с учетом просьб предпринимателей.

Напомним, власти Казани распорядились демонтировать 8 незаконных торговых объектов.

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