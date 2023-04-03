ЦИК Татарстана переименовывать не будут

С инициативой переименования региональных Центризбиркомов выступила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце марта вопрос о переименовании региональных Центризбиркомов подняла председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, такая комиссия с приставкой «Центральная» в стране должна быть одна. При этом она заявила, что если убрать это слово из названий местных комиссий, то это никак не повлияет на их статус и работу. В Удмуртии с этим согласились и уже все переименовали. В ряде других регионов приступили к обсуждению предложения Памфиловой, а в других решили отказаться от него. В числе последних оказался и Татарстан.

Существующее наименование полностью соответствует требованию федерального законодательства, а если его поменять, как предложено, то это приведет к снижению статуса среди населения и государственных органов, сообщили «Ъ» в Центральной избирательной комиссии Татарстана. Там также уверены, что переименования приведет к большим финансовым и информационным издержкам.

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