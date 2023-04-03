На 12 общественных пространствах Казани пройдут субботники

Первые субботники пройдут 19 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционные субботники пройдут на 12 общественных пространствах Казани. Горожане будут высаживать деревья и кустарники, смогут совместить уборку с велозаездом, сдать электроприборы на переработку. Планами на деловом понедельнике поделилась глава Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова.

Первые субботники пройдут 19 апреля.

- Очистка парков и других общественных пространств города после зимы – часть нашей жизни. Подрядные организации уже активно включились в работу, помощь жителей приветствуется с благодарностью, – подчеркнул глава исполнительного комитета столицы Татарстана Рустем Гафаров.

Ранее мы сообщали, что 15 апреля в Набережных Челнах запланирован общегородской субботник. С 8 часов утра и до полудня челнинцы будут наводить порядок на улицах города – в парках и скверах, вдоль дорог и на набережных.

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