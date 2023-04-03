Власти Нижнекамска озвучили самые частые причины смерти жителей

Нередко в Нижнекамском районе люди умирают от болезней эндокринной системы, органов дыхания Фото: Иван МАКЕЕВ

Болезни системы кровообращения остаются самыми распространенными причинами смерти среди жителей Татарстана. Аналогичная ситуация складывается и в Нижнекамске. Об этом рассказал глава горздрава Сергея Мерясев на деловом понедельнике.

На второй строчке идут онкологические болезни, на третьей – внешние причины смерти. Весьма часто в Нижнекамском районе люди умирают от болезней эндокринной системы, органов дыхания и пищеварения.

Глава горздрава посоветовал не пренебрегать профилактическими осмотрами. Это поможет выявлять заболевания на ранних стадиях. Согласился с мнением и руководитель района Рамиль Муллин. Он уточнил, что в профилактических мероприятиях есть недоработка.

- Теперь мы это все догоняем. Что касается медосмотров, должно быть модно это проходить, — подчеркнул мэр.

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