В Казани на ремонт дворов направят 2,8 млрд рублей

В Кировском и Московском районах Казани будет обновлено 136 дворов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в 2023 году отремонтируют 482 двора. На эти цели направят 2,8 миллиарда рублей. Информацию на деловом понедельнике озвучил председатель комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Саляхутдинов.

В Кировском и Московском районах Казани будет обновлено 136 дворов, в Вахитовском и Приволжском — 125, в Советском — 91, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — 130.

Самый большой двор, который будет отремонтирован, находится у комплекса домов по улицам Советская — Правды — Халезова. Здесь проживают 700 человек. Самый небольшой двор располагается по улице Сары Садыковой. Обновление коснется 37 жителей.

Ранее мы сообщали, что жители Татарстана смогут выбрать объекты и дворы для благоустройства в 2024 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram