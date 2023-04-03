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НовостиНедвижимость3 апреля 2023 7:20

В Казани на ремонт дворов направят 2,8 млрд рублей

Будет обновлено 482 территории
Адам САГАЛ
В Кировском и Московском районах Казани будет обновлено 136 дворов

В Кировском и Московском районах Казани будет обновлено 136 дворов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в 2023 году отремонтируют 482 двора. На эти цели направят 2,8 миллиарда рублей. Информацию на деловом понедельнике озвучил председатель комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Саляхутдинов.

В Кировском и Московском районах Казани будет обновлено 136 дворов, в Вахитовском и Приволжском — 125, в Советском — 91, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — 130.

Самый большой двор, который будет отремонтирован, находится у комплекса домов по улицам Советская — Правды — Халезова. Здесь проживают 700 человек. Самый небольшой двор располагается по улице Сары Садыковой. Обновление коснется 37 жителей.

Ранее мы сообщали, что жители Татарстана смогут выбрать объекты и дворы для благоустройства в 2024 году.

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