Набережночелнинский институт КФУ возглавил Георгий Котиев

Сегодня коллективу филиала КФУ Набережных Челнов представили нового директора. Фото: пресс-служба МГТУ им. Баумана

В понедельник, 3 апреля, коллективу Набережночелнинского института КФУ представили нового директора. Им стал Георгий Котиев, который раньше заведовал кафедрой «Колесные машины» МГТУ им. Баумана, а также является профессором в области «Колесных и Гусеничных машин».

Бывший директор института КФУ Махмут Ганиев перешел на пост советника директора. Накануне у него закончился трудовой контракт. Ганиев работает в КФУ Набережных Челнов с ноября 2012 года, а его общий научно-педагогический стаж насчитывает 27 лет.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске назначен новый директор лесхоза.

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