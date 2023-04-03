Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Велесом» в матче Первой лиги

«Рубин» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: www.rubin-kazan.ru

В воскресенье, 2 апреля, в столице Татарстана состоялось противостояние казанского «Рубина» и московского «Велеса». Матч 25-го тура Первой лиги чемпионата России завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл защитник казанского клуба Егор Тесленко. Во втором тайме в ворота хозяев поля гол забил полузащитник «Велеса» Аюб Бацуев. Так, казанский клуб прервал безголевую серию из двух матчей, но не смог обыграть соперника.

- Сегодня лишний раз подтвердилось футбольное правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Свои минимальные шансы соперник использовал в отличие от нас, от наших моментов, которые мы создали, - подвел итоги матча главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев.

Отметим, «Рубин» с 46 очками сохранил второе место в турнирной таблице. А «Велес» с 25 баллами расположился на 15 строчке таблицы.

Напомним, в Набережных Челнах «КАМАЗ» обыграл «Аланию» в матче Первой лиги. Игра завершилась со счетом 1:0.

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