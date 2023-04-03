В Набережных Челнах с фермы сбежал страус

Страус может находиться в Боровецком лесу или в СНТ «Дезелист»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Со страусиной фермы около Набережных Челнов сбежал страус. Как уточнили владельцы, птицы очень крупная – ее рост около двух метров. Самка людей не боится, может подойти.
- При чистке вольера не заметили, как она вышла на улицу. Гуляла сначала около дома, а потом побежала в лес, - рассказали на ферме.
По предположению владельцев, страус может находиться в Боровецком лесу или в СНТ «Дезелист». Птица может быть опасна для людей.
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