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НовостиОбщество3 апреля 2023 5:38

В Набережных Челнах с фермы сбежал страус

Птица очень крупная – ее рост около двух метров
Роман ЕФРЕМОВ
Страус может находиться в Боровецком лесу или в СНТ «Дезелист»

Страус может находиться в Боровецком лесу или в СНТ «Дезелист»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со страусиной фермы около Набережных Челнов сбежал страус. Как уточнили владельцы, птицы очень крупная – ее рост около двух метров. Самка людей не боится, может подойти.

- При чистке вольера не заметили, как она вышла на улицу. Гуляла сначала около дома, а потом побежала в лес, - рассказали на ферме.

По предположению владельцев, страус может находиться в Боровецком лесу или в СНТ «Дезелист». Птица может быть опасна для людей.

Ранее мы рассказывали о коте, который путешествует на теплоходах.

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