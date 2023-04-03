В Набережных Челнах «КАМАЗ» обыграл «Аланию» в матче Первой лиги

КАМАЗ» с 36 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: @nail_magdeev

В воскресенье, 2 апреля, в Набережных Челнах состоялось противостояние «КАМАЗа» из татарстанского автограда и «Алании» из Владикавказа. Матч 25-го тура Первой лиги чемпионата России завершился со счетом 1:0.

- Молодцы! Мы ждали побед, - написал в своем телеграм-канале мэр города Наиль Магдеев.

Президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев перед началом матча с владикавказской «Аланией» вручил символическую футболку с номером 100 лидеру команды Александру Гаглоеву. Он сыграл 100 матчей за автозаводцев.

Отметим, «КАМАЗ» с 36 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. А «Алания» с 41 баллом расположилась на четвертой строчке.

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