Зеленодольский водоканал отрицает загрязнение Волги

Неочищенные стоки зеленодольского АО «ЗВКС» не сливаются в Волгу Фото: Иван МАКЕЕВ

Неочищенные стоки зеленодольского АО «ЗВКС» не сливаются в Волгу. Такое заявление сделал директор предприятия Ренат Залялов в ответ на информацию, озвученную руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Она назвала компании Татарстана, среди которых был и АО «ЗВКС», которые наносят самый большой вред Волге, пишет «Бизнес Online».

Глава компании подчеркнул, что некорректно говорить о сливе стоков. Он пояснил, что биологические очистные сооружения Зеленодольска построены почти 40 лет назад. Тогда система была иной, а «стиральные порошки и химические средства для мытья посуды» появились значительно позже.

- Требования в 1984-м были одни, а сейчас совсем другие. Очистка производится, оборудование в штатном режиме работает, хоть и морально устарело. Нет такого, что стоки поступают и сразу попадают в Волгу. Очистка производится. Но до норматива, конечно, она не доходит, — пояснил Ренат Залялов.

Также уточняется, что на проектирование модернизированных очистных сооружений уже заложены бюджетные средства. Документ должен быть готов в текущем года, после чего начнутся сами работы по реконструкции.

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