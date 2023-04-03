В Аксубаевском районе простились с погибшим бойцом СВО Ильфатом Минсафиным

В последний путь бойца провожали на родине его отца. Фото: администрация Аксубаевского района

В Аксубаевском районе простились с погибшим в зоне СВО бойцом Ильфатом Минсафиным.

41-летний доброволец погиб 8 января 2023 года при выполнении боевой задачи в Артемовске. В последний путь бойца провожали на родине его отца в селе Старые Киязлы. Сам Ильфат родился и вырос в Набережных Челнах.

- Искренне соболезнуем родственникам погибшего бойца. Вечная память Герою! – прокомментировал Камиль Гилманов, глава Аксубаевского района Татарстана.

Ранее мы сообщали, что боец из Буинска приехал к маме с белыми орхидеями и благодарностью командира.

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