В Чувашии в ДТП с КАМАЗОМ пострадали 5 человек

ФОТО: ГИБДД ЧУВАШИИ

Сегодня, 2 апреля, в Цивильском муниципальном округе Чувашской Республике произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в 15:10 на 675 километре федеральной автодороги М-7.

По информации республиканского ГИБДД, 26-летний водитель, управляя автомобилем КИА, при перестроении с правой стороны столкнулся с КАМАЗом. После сильного удара легковушку выбросило на «встречку», где она влетела в грузовой автомобиль ДАФ.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира иномарки получили травмы.

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