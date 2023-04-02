За прошедшие сутки 8 жителей Татарстана госпитализированы с коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно статистическим данным, за минувшие сутки в Татарстане госпитализировали восемь местных жителей с диагнозом коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф.

Несмотря на то, что, кажется, в последнее время пугающий прежде COVID-19 отступил, татарстанцы продолжают заражаться. Так, за прошедшие сутки в населенных пунктах республики официально подтвержден коронавирус у 114 человек. А 87 жителей Татарстана получили, на радость себе, отрицательный результат теста – они выздоровели.

К счастью, случаев летального исхода за минувшие сутки в республике зарегистрировано не было.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram