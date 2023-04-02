Жителей Татарстана просят помочь в выборе места для установки памятнику учителю

В Казани установят памятник учителю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татарстанцев просят помочь выбрать место для установки памятнику учителю – соответствующий опрос опубликовала пресс-служба Министерства образования и науки республики в официальной группе ВКонтакте.

Напомним, установка памятника учителю, одной из святейших профессий, запланирована неслучайно. В феврале этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов дал торжественный старт Году педагога и наставника в республике.

Теперь жителей Татарстана просят высказать свое мнение по поводу подходящего места для новой скульптуры в Казани. «Давайте поделимся своими предложениями, где он должен быть установлен?», - предлагают в Минобразования.

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