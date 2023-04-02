Улицу Тельмана в Казани закроют для движения транспорта почти на 3 недели

ФОТО: kzn.ru

В Казани на улице Тельмана на следующей неделе перекроют движение. Ограничение движения транспорта там будет действовать почти 3 недели, до 22 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Казани.

Закрытие движения планируется около домов №40 и №42. Частично будут перекрыты тротуар, въезд во дворы, а также проезжая часть. Такое решение было принято в Исполкоме Казани по причине установки приямков для строительства ливневой канализации

Поэтому казанцам, чей маршрут пролегает по участкам дорог на Тельмана, которые будут перекрыты, следует заблаговременно обдумать объездной путь.

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