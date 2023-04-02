Челнинский рецидивист в лифте многоэтажки вырвал из рук пенсионерки сумку с деньгами

Фото: ИВАНОВА Диана

Накануне в многоэтажке Набережных Челнов на 54-пенсионерку напал местных рецидивист. Мужчина, имеющий неоднократные судимости, встретил пенсионерку в лифте. Он силой вырвал у женщины сумку, где находились мобильник и деньги. Об этом инциденте написал информпортал «Челнинские известия».

Подозреваемого в грабеже полицейские установили по горячим следам – пенсионерка сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Предполагается, что напал на потерпевшую 53-летний рецидивист, неоднократно судимый за разные преступления. Его криминальные «подвиги» начались еще в далеком 1997 году.

Теперь за свои деяния мужчине придется в очередной раз отвечать по закону.

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