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НовостиОбщество2 апреля 2023 14:16

Более 3 тысяч татарстанцев отправятся на срочную службу в апреле-июле 2023

Речь о весеннем призыве, который стартовал накануне
Марина ДОЛГОВА
В Татарстане началась призывная кампания

В Татарстане началась призывная кампания

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вчера, 1 апреля в России началась весенняя призывная кампания. Она продлится вплоть до 15 июля. Из Татарстана за это время планируется призвать более 3 тысяч молодых парней. Такую цифру озвучил военком республики Сергей Погодин информационному порталу «Татар информ».

Он также отметил, что в последнее время наблюдается уменьшение количества уклонистов, сейчас их процент от общего количества призывников не превышает 0,1%. Погодин добавил, что отсрочку от призыва можно получить лишь единожды - на время получения профобразования.

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