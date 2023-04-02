В Набережных Челнах презентовали «Клуб молодого избирателя»

ФОТО: Управление информационной политики Набережных Челнов

Накануне в молодежном центре «Нур», который располагается в Набережных Челнах, открыли новое сообщество – «Клуб молодого избирателя». Об этом сообщили в Управлении информационной политики города.

Его участниками стали школьники и студенты Центрального района Челнов. В действующем составе клуба на сегодняшний день числится 8 человек. Это яркие и активные ребята, которые делятся креативными идеями друг с другом и остальной молодежью Набережных Челнов.

Кстати, к участию в деятельности сообщества приглашают молодых челнинцев, которые постоянно стремятся к развитию. Подробности можно узнать у Камаловой Камиллы, руководителя клуба по телефону: 8 (986) 917-88-37.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram