Дизельное топливо в Татарстане продолжает дешеветь

В Татарстане подешевел дизель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость дизеля в Республике Татарстан уменьшается. Данные о ценах на топливо обнародовал Татарстанстат накануне. Так, согласно недельным статистическим данным, с 20 по 27 марта в республике снизилась стоимость дизеля на 17 копеек, что в процентном отношении равно 0,3%.

Что касается бензина, то его цена отличается стабильностью. В частности, стоимость марок АИ-92, АИ-98 и выше не менялась с января месяца. 95-й бензин подорожал за минувшую неделю незначительно – всего на 1 копейку. Это повышение соответствует 0,03%.

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