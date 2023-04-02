Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 апреля 2023 12:50

3 апреля в Татарстане потеплеет до плюс 17 градусов

Региональный Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 3 апреля, на территории Татарстана будет облачно, но существенных осадков не ожидается. Ночью в районах республики похолодает до -1..+4 градусов, а днем непривычно теплая весенняя погода вернется. Ожидается, что максимальная температура воздуха достигнет отметки +17.

В столице Татарстана будет не так жарко, самая высокая прогнозируемая температура в Казани в понедельник, 3 апреля, будет +15. Несмотря на то, что облачно в течение дня будет попеременно, осадков в виде дождя синоптики не обещают.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram