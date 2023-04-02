3 апреля в Татарстане потеплеет до плюс 17 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 3 апреля, на территории Татарстана будет облачно, но существенных осадков не ожидается. Ночью в районах республики похолодает до -1..+4 градусов, а днем непривычно теплая весенняя погода вернется. Ожидается, что максимальная температура воздуха достигнет отметки +17.

В столице Татарстана будет не так жарко, самая высокая прогнозируемая температура в Казани в понедельник, 3 апреля, будет +15. Несмотря на то, что облачно в течение дня будет попеременно, осадков в виде дождя синоптики не обещают.

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