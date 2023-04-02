Казанцев приглашают посетить Национальный музей Татарстана бесплатно

ФОТО: администрация Казани ВК

В среду, 5 апреля, Национальный музей Татарстана отмечает День Рождения. Отпраздновать именины руководство учреждения решило по особенному - сделать бесплатный вход для всех желающих прикоснуться к культуре родного края. Об этом рассказали в администрации города.

Учреждение весь день 5 апреля будет принимать жителей и гостей Казани без оплаты. Кроме того, посмотреть на экспозиции бесплатно в среду можно будет не только в Национальном музее, но и в восьми его филиалах.

Публикуем список филиалов, где будет действовать эта праздничная акция:

- в Литературном музее Г.Тукая;

- Музее А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина;

- Доме-музее В.И.Ленина;

- Музее-квартире М.Джалиля;

- Музее Е.А.Боратынского;

- Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш.Камала;

- Музее К.Насыри. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram