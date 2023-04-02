Россельхознадзор Чувашии признал недействительными 32 декларации на «молочку» и мясную продукцию

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном Россельхознадзоре рассказали, что за 2023 год в Чувашии было обнаружено 32 случая недостоверного декларирования пищевой продукции. Все факты были зарегистрированы на территории республики.

Так, например, в одной из организации Чебоксар, которая производит молочные коктейли и десерты, задекларировали продукцию с нарушением стандартов. Они противоречат техническими регламентами «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молочной продукции».

Все декларации, где Россельхознаадзор нашел нарушения, в настоящее время признаны недействительными.

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