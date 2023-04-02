Каждый седьмой житель Казани боится остаться без работы из-за нейросетей

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Казани каждый седьмой местный житель боится остаться без работы из-за нейросетей. Об этом следуют данные опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob. Казанцам задали всего лишь один вопрос: не боятся ли они эволюции искусственного интеллекта? Особенно после того, как Илон Маск призвал приостановить его разработку и обучение нейросетей из-за возможной потери контроля над этой областью.

Оказалось, что жители столицы Татарстана действительно имеют некоторые опасения. Например, каждый седьмой казанец видит в нейросетях потенциальную угрозу для себя. Во-первых, опрошенные боятся потерять работу. Во-вторых, их волнует закрытость разработок компьютерных систем. Ну, а третий повод для легкой паники – это возможная деградация человечества, если на смену человеческому уму придет искусственный интеллект.

С рассуждениями этих 14% казанцев не согласны 53% горожан, которые уверены, что компьютерный разум никогда не сможет заменить реального человека. Мужчины, кстати, менее склонны видеть в искусственном интеллекте киберугрозу в отличие от женщин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram