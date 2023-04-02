220 населенных пунктов Татарстана могут быть затоплены, если в апреле реки выйдут из берегов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

39 районов Татарстана с населением более 13000 человек могут быть затоплены, если реки во время весеннего половодья выйдут из берегов. В зоне риска – 220 населенных пунктов. О худшем развитии сценария сезонной стихии рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

Чтобы не допустить критической ситуации в Татарстане, паводковую обстановку ежедневно мониторят со стационарных постов сети УГМС. Также установлено 108 временных постов наблюдения.

Отмечают, что за период весеннего половодья в Татарстане было затоплено 66 приусадебных участков, 6 низководных мостов, 6 участков автомобильных дорог в 20 населённых пунктах в 14 муниципальных районах.

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