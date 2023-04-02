Пик весеннего половодья в Татарстане пройден

ФОТО: МЧС Республики Татарстан

Пик весеннего половодья на малых реках Татарстана прошел, об этом рассказал начальник центра управления в кризисных ситуациях республиканского МЧС Александр Александров на пресс-конференции, прошедшей накануне.

По его словам, в этом году весенний паводок начался на 10-15 дней раньше обычного, а гидрологическая ситуация обстоит так, как ее прогнозировали ранее.

Начальник ЦУКС отметил, что по данным на 30 марта на большей части малых рек пик весеннего половодья прошел. Однако на крупных реках Татарстана на сегодняшний день продолжается рост уровня воды.

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