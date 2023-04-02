В Татарстане за сутки произошло 26 пожаров

Фото: Виталий ТИМКИВ

За 1 апреля в Республике Татарстан зарегистрировано 26 пожаров, в 8 случаях горели дома. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МЧС.

На дорожно-транспортные происшествия за вчерашний день спасатели выезжали 4 раза. Инцидентов на водоемах Татарстана 1 апреля, к счастью, зарегистрировано не было. Также спасатели не находили взрывоопасных предметов.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что сегодня, 2 апреля в республике работают 6 оперативных групп, которые мониторят паводковую обстановку.

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