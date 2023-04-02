Новое локомотивное депо «Менделеевсказот» в Татарстане даст 19 рабочих мест

ФОТО: телеграм-канал АО "Аммоний" - ООО «Менделеевсказот»

«Менделеевсказот» построит локомотивное депо для нужд промышленности, об этом сообщили в пресс-службе предприятия накануне. Начнется строительство уже в этом месяце, окончание работ запланировано на ноябрь текущего года. Новое депо даст Татарстану 19 рабочих мест.

Необходимость в строительстве нового депо была выявлена во время анализа процессов на эталоном участке. Чтобы самостоятельно проводить техническое обслуживание локомотивов, а также устранять неисправности, и соответственно, уменьшить на это расходы, компания приняла решение о возведении нового депо.

«Нашли «узкие места» и выявили потери в сфере обслуживания и ремонта локомотивов. Анализ показал, что локомотивный парк предприятия растет высокими темпами (сегодня работают 9 тепловозов), а в перспективе серьезно увеличится грузооборот, в связи со строительством завода «Аммоний-2», - рассказали в пресс-службе «Менделеевсказот».

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