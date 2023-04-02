Министр экологии Татарстана Александр Шадриков поздравил геологов с праздником

Фото: Евгений САЗОНОВ

Сегодня, 2 апреля, в России отмечается профессиональный праздник – День геолога. Официальная дата была утверждена неслучайно. В начале апреля практически завершен сход снега, поэтому геологи начинают подготовку к летним работам и экспедициям.

С профессиональным праздником геологов Татарстана поздравил Александр Шадриков, министр экологии республики. Текст поздравления опубликовала пресс-служба министерства.

По словам Шадрикова, День геолога – это праздник настоящих мужчин, ведь геологическое изучение недр является тяжелым трудом.

«Эту нелегкую работу выбирают только по зову сердца и души. Ведь геолог – не только профессия, но и истинное призвание тех, кто ради новых открытий готов преодолевать любые трудности. Наверное, никто не знает нашу прекрасную землю так хорошо, как геологи, которые прошли по ней тысячи километров, перебрали тонны породы и совершили сотни находок», - отметил Шадриков.

«И пусть сегодня в арсенале геологов все передовые технологии и оборудование, эту профессию по праву можно назвать героической. Хочу поблагодарить всех геологов за высокий профессионализм и мужество. От всей души желаю вам крепкого здоровья, легких маршрутов и новых открытий!», - добавил министр экологии Татарстана.

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