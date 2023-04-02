В Казанском институте культуры отпраздновали 50-летие кафедры хореографического искусства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 1 апреля, в Казанском государственном институте культуры прошел праздник, посвященный 50-летнему юбилею кафедры хореографического искусства. В мероприятии приняли участие замминистра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов, а также ректор учебного заведения Роза Ахмадиева. Они поздравили педагогов с праздником и отметили их ценный вклад в развитие кафедры.

Для гостей праздника танцевальные коллективы Татарстана устроили юбилейный концерт, об этом сообщает портал «Татар-информ».

Отметим, на сегодняшний день на кафедре хореографического искусства в Казанском институте обучается порядка 284 студентов из разных субъектов страны и стран ближнего зарубежья.

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