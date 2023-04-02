Жителям Татарстана предлагают бесплатно проверить тонометры на точность

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 5 по 7 апреля по всей стране пройдет Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!», к участию в ней присоединится и Татарстан. Мероприятие приурочено к Международному Дню здоровья.

Организатором акции является Агентство Росстандарт – метрологи будут проверять бытовые тонометры артериального давления. Кроме заключения о показателях аппарата, специалисты дадут советы по его починке, в случае наличия неисправностей.

В Татарстане акция «Будь уверен! Будь здоров!» акция развернется в пяти городах: Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Чистополе.

Публикуем места и график для жителей Республики:

- Казань, ФБУ «ЦСМ Татарстан» (ул. Журналистов, 24) – 5,6 и 7 апреля;

- Набережные Челны, Набережночелнинский филиал ФБУ «ЦСМ Татарстан» (ул. 40 лет Победы, 61) – 5 апреля;

- Альметьевск, Альметьевский филиал ФБУ «ЦСМ Татарстан» (ул. Герцена, 86) – 6 апреля;

- Нижнекамск, Нижнекамский филиал ФБУ «ЦСМ Татарстан» (проспект Строителей, 38) – 7 апреля;

- Чистополь, Поликлиника ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» (ул. Галактионова, 88/1) – 7 апреля.

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