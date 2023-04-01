Мэр Набережных Челнов вручил мобилизованным ключи от УАЗа

Фото: ТГ-канал Наиля Магдеева

Сегодня, 1 апреле, глава Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил мобилизованным землякам ключи от УАЗа.

Теперь военнослужащие отправятся на нем в зону СВО. Магдеев пожелал им удачи и отметил, что помощь и поддержка бойцов — это приоритетная и главная задача для него. «Желаю ребятам вернуться живыми и здоровыми с победой», — написал он.

Также Магдеев узнал, нужна ли семьям военных какая-либо поддержка, чтобы оказать помощь. Отметим, что Сергей, получавший ключи от автомобиля, был мобилизован в сентябре прошлого года.

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