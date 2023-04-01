Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 апреля 2023 13:23

Призывники из Татарстана будут служить в местах постоянной дислокации воинских частей

Об этом рассказал военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин
Елена СКВОРЦОВА
Призывники смогут задать все вопросы по телефону «горячей линии»

Призывники смогут задать все вопросы по телефону «горячей линии»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Призывники из Татарстана будут служить в местах постоянной дислокации воинских частей, а после окончания службы они будут своевременно отправлены домой. Об этом рассказал военный комиссар Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Погодин изданию «Татар-информ».

Он также отметил, что в республике на военную службу планируют призвать более трех тысяч человек. Призывники смогут задать все вопросы по телефону «горячей линии», который появится на интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат» с 3 апреля по 15 июля. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram