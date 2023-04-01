Призывники смогут задать все вопросы по телефону «горячей линии» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Призывники из Татарстана будут служить в местах постоянной дислокации воинских частей, а после окончания службы они будут своевременно отправлены домой. Об этом рассказал военный комиссар Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Погодин изданию «Татар-информ».

Он также отметил, что в республике на военную службу планируют призвать более трех тысяч человек. Призывники смогут задать все вопросы по телефону «горячей линии», который появится на интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат» с 3 апреля по 15 июля. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

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